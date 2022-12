El espectáculo, que comenzó poco más de una hora antes de la final ante ala mitad del aforo del estadio catarí, duró apenas un cuarto de hora. Fue sencillo y la música, como representación de la forma en la que el mundo se ha unido en estos 29 días de torneo, fue la protagonista.

“Una noche memorable” presentó las canciones de la banda sonora oficial que han acompañado todo el mundial. Actuaron en directo Davido y Aisha, con su tema Better Together (Hayya Hayya); Ozuna y Gims, que interpretarán Arhbo; y las estrellas Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantarán Light the Sky.