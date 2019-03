A las mujeres les llegó el apoyo que les faltaba

Ramón Jesurún y Jorge Enrique Vélez, presidentes de la Federación y de la Dimayor, respectivamente, en sus últimas declaraciones a la prensa han manifestado que “sí habrá Liga Femenina en el segundo semestre de 2019”.

Lo que no tienen claro son las características ni la fecha de la que será la tercera edición.

Hoy, desde las 9:00 a.m. en Bogotá, cuando se reúnan los delegados de los clubes aficionados y profesionales, se empezarán a despejar dudas.

Mucho se ha manifestado de este certamen, pero la posición de la jugadoras es que sea profesional. “Queremos estabilidad laboral, no trabajar dos o tres meses y ya; no podemos limitarnos a si es o no rentable; hay que crear afición, es muy difícil vender un producto sin saber cuándo es, quién juega, si va por tv”, dijo Oriánica Velásquez.

Paula Botero (foto) señaló que fue duro iniciar la Liga en 2017 con 18 equipos y hacer la segunda en 2018 con 23. “Ahora no sabemos cuándo arranca la tercera, ellos (dirigentes) dicen que sí se jugará, pero hay comentarios de que habría un híbrido entre profesional y aficionada. Eso sería retroceder. Sí estamos preparadas, hay material humano para realizarla, pero se debe hacer bien”.