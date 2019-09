Alexis García renunció a la dirección técnica del Pasto

El técnico del Deportivo Pasto, el antioqueño Alexis García, anunció su renuncia al cargo este domingo, luego de la derrota que sufrió su equipo en el estadio El Campín 2-1 frente a Millonarios por la fecha 11 de la Liga Águila.

El estratega confirmó, durante la rueda de prensa, que los resultados del equipo no tienen que ver con su salida del banco técnico, sino que las razones de su partida obedecen más a asuntos personales que tiene que atender directamente en la capital del país.

“Me duele dejar al club, este es un equipo resiliente y valiente. Me radicaré en Bogotá. Tengo un problema familiar que no puedo resolver desde Pasto”, dijo García sobre su renuncia.

El entrenador se despide de Pasto luego de un primer semestre de triunfos, donde logró salir subcampeón del torneo, tras perder con el Atlético Junior desde la tanda de los penales, en El Campín, que precisamente ahora lo despide.

En el actual torneo, Pasto marcha noveno con 14 puntos tras las once fechas disputadas. En la Liga Águila II-2019 acumulan tres victorias, el mismo número de derrotas y cinco empates. Además, ha recibido once goles y ha marcado 13, para una diferencia de 2.

“Me voy triste, no arregle esto, era para llegar otra vez a instancias finales. Se me fueron siete titulares y eso no es fácil. Ahora tenemos un equipo sólido, bueno que clasificó a semifinales de la Copa. Estoy contento, aprendí cosas grandes”, concluyó el entrenador.