Fiscalía abrió investigación tras las amenazas a William Tesillo

Las amenazas de muerte que ha recibido el defensor colombiano William Tesillo tras errar el penalti con el que Colombia quedó eliminada de la Copa América Brasil - 2019 ante Chile serán atendidas por las autoridades.

Así lo dio a conocer este martes la Fiscalía General de la Nación, por intermedio de la Dirección de Apoyo para la Seguridad Ciudadana, que abrió una investigación de oficio para determinar quién o quiénes quieren atentar contra la integridad del jugador.

No solo el deportista que milita en el club León de México ha sido objeto de señalamientos en las redes sociales, también su familia, afirmó su esposa Daniela Mejía, quien confesó que sus hijos (de 12 años, 3 años y 12 meses) han tenido que soportar días difíciles por cuenta de los mensajes intimidatorios que ha recibido ella en su cuenta de Instagram.

“Es muy triste ver personas con un corazón tan pobre y triste que quieren amenazar a mi esposo, pero a estas no se les puede dar la espalda. Al final lo único que queremos es que William esté tranquilo y cuidar su vida, es un ser humano extraordinario”, anotó Mejía.

“Mi esposo es muy tranquilo, pero sí ha tenido mucho temor. Debo decir que ya las cosas no van a ser las mismas al regreso a Colombia, no podremos ir a Armenia a visitar mi familia, tampoco al padre de mi esposo en Barranquilla. No puedo decir dónde está él, solo digo que las autoridades están muy atentas al caso y él ya cuenta con la seguridad que le está brindando la Policía”, agregó la esposa del jugador.

El defensa central de la Selección Colombia denunció el pasado domingo ante El País que ha recibido amenazas a través de las redes sociales.

“Sí, sí. Es cierto. A mi esposa le escribieron y ella lo publicó. Y a mí también, pero yo no he publicado nada aún. Pero bueno, estamos con Dios”, dijo Tesillo.

El pasado sábado Mejía compartió una ‘historia’ en su cuenta de Instagram en la que mostraba una captura de pantalla de un tuit en el que un usuario deseaba a Tesillo lo ocurrido a Andrés Escobar. Precisamente, este 2 de julio se cumplen 25 años del asesinato del jugador de la Selección Colombia, quien había cometido un autogol en el Mundial en Estados Unidos.

El caso ya lo tiene la Fiscalía.