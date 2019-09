América sorprendió al Medellín y logró un cómodo 2-0

SÍNTESIS DEL PARTIDO



AMÉRICA 2



Técnico: Andrés Usme.

Jugadoras: Nathalia Giraldo; Kelly Ibargüen, Rossy Caicedo, Kelly Caicedo, Alejandra Ararat; Carolina Pineda, Farlyn Caicedo ((Alejandra Satizabal ,74’), Catalina Usme; Gisela Robledo, Daniela Henao y Linda Caicedo (Estefanía Amos, 84’).

Goles: Manuela Venegas (autogol-12’) y Carolina Pineda (49’).

Expulsados: no tuvo.

Figura: Carolina Pineda.



MEDELLÍN 0



Técnico: Carlos Paniagua.

Jugadoras: Sandra Sepúlveda; Geraldine Cardona, Daniela Arias, Manuela Vanegas, Laura Aguirre; Tatiana Castañeda, Naila Imbachi (Yurleidys Doria, 75’), Paula Botero (Sara Córdoba, 66’), Diana Ospina; Oriánica Velásquez (Melissa Rivas, 56’) y Yisela Cuesta.

Goles: no marcó.

Expulsadas: no tuvo.

Figura: no tuvo.



Estadio: Pascual Guerrero. / Árbitro: Jessica Villadiego (Córdoba). / Asistentes: Nataly Arteaga (Nariño) e Iris Alarcón (Bogotá). / Asistencia: 16.500 personas.