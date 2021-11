El partido más llamativo de la fecha 20, que cerrará este domingo la fase de todos contra todos, será el que disputen Atlético Nacional y Millonarios, desde las 3:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot.

Los verdes son los primeros de la reclasificación y también de la Liga Betplay-2, mientras que el conjunto embajador es su escolta en ambas tablas. Y, aunque ambos están clasificados para los cuadrangulares semifinales, es un clásico y buscarán el resultado.

El portero Aldair Quintana, quien regresa al arco verde tras cumplir una fecha de sanción por acumulación de amarillas, dijo que una victoria sobre Millonarios les generaría un gran envión anímico para las finales. “Es un equipo similar a nosotros, que le gusta apretar, elaborar el juego, tiene jugadores importantes y va a ser un lindo compromiso”.

También dialogó con la prensa el atacante uruguayo Jonathan Álvez, que posiblemente será el elegido para reemplazar a Jéfferson Duque, quien deberá pagar también una fecha por acumulación de amarillas.

“Este ha sido un semestre bastante bueno para mí por lo que me ha pasado, la mejora y el cambio de actitud que tuve. Tambien la confianza que me dio el profe en los partidos en los que he tratado de mostrar que le puedo aportar al equipo”.

Así mismo, Álvez manifestó que durante su última lesión se desmotivó un poco, porque venía muy bien. “Lastimosamente esas cosas no son buenas para un jugador que venía bien, pero bueno, acá hay un sistema que el que entre suma para que al equipo le vaya bien”.

Además del compromiso entre Nacional y Millonarios, los demás también se jugarán a la misma hora (3:30 p.m.) para definir a los ocho clasificados. A esta jornada llegarán ocho equipos con posibilidades de buscar 3 lugares disponibles, porque Nacional, Millonarios, Tolima, Pereira y Junior ya están clasificados, y quienes pelearán su ingreso son: Alianza, Cali, Envigado, Jaguares, Bucaramanga, América, Santa Fe y Medellín