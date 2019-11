Queiroz y su particular análisis en el previo del juego ante Perú

Este jueves, en Miami (Estados Unidos), el seleccionador Carlos Queiroz habló en rueda de prensa previo al juego amistoso de Colombia ante Perú este viernes en el Hard Rock Stadium.

Uno de los temas principales que se tocaron fue el estado físico de James Rodríguez, quien viene de perderse varios partidos en el Real Madrid por una ‘molestia’ de la cual no hay rastro en estos días.

“Estoy muy contento por el grupo, están todos bien, no hay lesiones. James, así como el resto, está bien. Están todos listos para hacer lo mejor para Colombia este viernes”, comentó el portugués.

Por otro lado, al ser cuestionado por el juego del equipo, indicó que es difícil aún hablar de una identidad y que no se pone plazos para que su idea se ejecute a la perfección en el terreno de juego ya que se trata de un aprendizaje diario.

“Tenemos que estar siempre alerta y por encima del rival, sino es así te pegan. Sabemos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, y tenemos que trabajar mucho, no hay otra opción”, agregó Queiroz.

Lo que sí dejó claro es que con él las posiciones tradicionales no tienen espacio y que se trata de un bloque compacto en el que todos trabajan para conseguir el triunfo sin importar el lugar en la cancha en el que les toque participar.

Añadió que “hay jugadores que tienen un rótulo, pero lo que queremos son futbolistas completos que puedan jugar en diferentes posiciones. En ataque, por ejemplo, se tienen que hacer movimientos. A mí lo que me interesa es que dentro del campo produzcan, que sean eficientes. Me interesa cómo juega el equipo. Antes del partido ante Argelia estábamos muy bien en el tema de goles concedidos, 0.2 o 0.3 goles por partido. No es lo que quiero, quisiera menos, pero es lo que necesitamos para ganar”.

Y sobre la fase ofensiva agregó: “para hacer goles me da igual que sea el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. No es una responsabilidad del 9, es de todo el equipo. Ganamos juntos, sufrimos juntos. Así como digo que todos tienen trabajo para defender, todos tienen que atacar y hacer goles. Hay que confiar en los jugadores, tenemos en este momento un naipe de atacantes nuevos que llegan a la Selección para ganar confianza, sentirse bien, importantes. Hay razones para estar con ilusión y optimistas, la calidad está ahí y esperemos que mañana podamos marcar”.

En cuanto a los jugadores nuevos, Queiroz indicó que tienen una presión grande ya que “la primera vez con esta camiseta, que en el vestuario pesa 20 gramos, pero en la cancha 20 kilos”, pero al margen de eso espero poder contar con ellos: “son jugadores jóvenes y que en el futuro van a ser importantes para el país”.

Por último, habló del rival, Perú, a quien destacó por su excelente momento futbolístico tras quedar segunda en la Copa América de Brasil 2019.

“En los últimos partidos de Perú se siente que el equipo está en buena racha, con jugadores de autoestima alta. Presionan alto, juegan bien. Es un partido que nos va ayudar a mejorar. Mañana, jugando ante el subcampeón de América, será un desafío para nosotros, lo haremos con mucha humildad, no debilidad ni fragilidad, sino con respeto. Queremos mucho de este partido, hay que jugar muy bien si queremos estar por encima de ellos”, finalizó.