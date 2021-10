Nadie duda de la capacidad goleadora de hombres como Radamel Falcao García, Rafael Santos Borré, Duván Zapata y Róger Martínez. Es habitual verlos celebrar en cada jornada con sus clubes, pero en la última convocatoria con la Selección Colombia quedaron en deuda cuando más se les necesitaba por la ausencia de Miguel Borja.

Esta situación invita a la reflexión y analizar si es posible encontrar soluciones en otros delanteros.

La tabla de goleadores del rentado nacional es liderada por Jéfferson Duque, con 8 anotaciones y a él le siguen Byron Garcés (7) y Fernando Uribe (6). ¿Pueden ellos llegar y disputar una posición con los delanteros citados anteriormente? esto opinan los expertos.

El exgoleador de Selección Colombia, Arnoldo Iguarán, dice que esa duda solo se resuelve llamándolos y dándoles la oportunidad.

“Compararlos es muy difícil porque siempre se ha dicho que hay jugadores de equipo y otros de Selección y eso solo se sabe cuando actúan con Colombia. Creo que Duque (Jéfferson) ha demostrado donde ha ido que es goleador y lo mismo con Fernando Uribe. Byron Garcés apenas lo está haciendo”.

Iguarán también dice que hay que mirar otros países en los que hay delanteros colombianos importantes. “Este muchacho Frank Castañeda del Sheriff es goleador y lo que ha hecho en la Liga de Campeones le da credenciales para tener una oportunidad”.

Precisamente, este fin de semana Castañeda anotó de nuevo con el club moldavo que goleó 4-0 al Sfintul Gheorghe en la liga local.

“Es un sueño que espero desde hace tiempo y estoy trabajando para eso”, manifestó Castañeda en diálogo con EL COLOMBIANO.

Carlos Enrique “La Gambeta” Estrada fue otro de los delanteros importantes que tuvo la Selección Colombia, y él cree que no se le puede cerrar la puerta tampoco a hombres de experiencia que siguen haciendo goles. “Darwin Quintero es un futbolista que se mantiene vigente y haciendo goles en Estados Unidos, además de Duque y Fernando Uribe es otra opción a tener en cuenta. Además ya sabe lo que es estar en la Selección”.

Darwin fue otro de los jugadores colombianos que se hicieron presentes en las redes contrarias en la fecha internacional. Anotó con el Houston Dynamo en la victoria 2-1 sobre el Seattle Sounders.

Estrada también propuso a jugadores que no son delanteros, pero que tienen gol como Jarlan Barrera y Cristian “El Chicho” Arango.

“Vi el partido de Jarlan en el clásico ante el Medellín y está en un nivel de Selección, y Arango la sigue metiendo en Estados Unidos”.

Cristian se consolida como el goleador de Los Ángeles en la MLS. El sábado le marcó un doblete al San José para el triunfo 3-1 y llegó a 8 tantos en 12 partidos.

Otra opinión es la del el exatacante Rubén Darío Hernández quien también menciona a Jhon Córdoba entre los hombres que pueden ser solución a la escasez de gol. “Tiene experiencia en Europa y podría tener otra oportunidad, es un delantero fuerte, potente y con gol. Ojalá Borja se recupere y esté en las próximas fechas, pero si no, hay que seguir buscando alternativas”.

Para “Rubencho”, que anotó 191 goles en los clubes por los que pasó en su carrera, la opción de Jéfferson Duque y Fernando Uribe no es descabellada: “Veo que a Duque lo critican porque hace muchos goles de penalti, pero, ¿es que esos no valen?, a los goleadores no los podemos desperdiciar y él es el goleador de la Liga y no es de ahora, lleva mucho rato haciendo goles”.

La tarea es del técnico Reinaldo Rueda, quien es consciente de la falta de eficacia y que debe buscar opciones para la recta final de la Eliminatoria