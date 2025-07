Renta Ciudadana: más de 55 mil familias perderían el subsidio si no firman el acta antes del 27 de julio

El plazo vence el 27 de julio, y quienes no firmen el acta serán suspendidos automáticamente , lo que significa que no recibirán más pagos hasta que regularicen su situación.

Prosperidad Social está en modo alerta. A menos de tres semanas del cierre del plazo, 55 mil hogares beneficiarios de Renta Ciudadana todavía no han firmado el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad, un documento clave para seguir recibiendo las transferencias del programa.

El 27 de julio vence el plazo para realizar el proceso. Los hogares que no firmen el Acta quedarán suspendidos del programa.

El 27 de julio vence el plazo para realizar el proceso. Los hogares que no firmen el Acta quedarán suspendidos del programa.

En otras palabras, el subsidio no es solo un apoyo económico; es un acuerdo mutuo donde el Estado entrega recursos , pero espera compromiso y corresponsabilidad de las familias, detalló el DPS .

Prosperidad Social fue clara: si no firma el acta en el plazo de 90 días, su hogar pasará al estado de “suspendido”.

Durante la suspensión, no recibirá las transferencias de Renta Ciudadana.

Y ojo con esto: los pagos no serán retroactivos. Es decir, si no firma a tiempo y pierde un giro, ese dinero no le llegará después, aunque más adelante firmes el acta.