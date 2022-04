A pesar de que cuando fue excluido se encontraba en primera división, los 35 presidentes de los equipos de Dimayor determinaron que el fronterizo debía luchar por su ascenso.

Este campeonato cuenta con 15 escuadras y se desarrollan dos torneos en el año. Durante esta temporada ascenderán dos equipos.

Cúcuta cuenta con un grupo de jugadores que se entrena en Medellín bajo las órdenes de Aquivaldo Mosquera. Este plantel sería la base del equipo profesional y se dice que tendría en sus filas a Macnelly Torres.

El regreso del motilón se dio en gran parte gracias a que regresó a las manos de José Augusto Cadena, un viejo conocido de la Dimayor tras su más de 15 años en la entidad con Atlético Bucaramanga, Patriotas y el propio Cúcuta.

Cadena no puede estar en el órgano de administración del club. En la presidencia está el dirigente Eduardo Silva Meluk.

“Estoy muy contento y él también. Me ha dado toda la responsabilidad para dirigir el club, no se ha metido conmigo para nada. Me manifestó: usted desarrolla, hace y me reporta, como cualquier miembro de asamblea, que maneje las cosas de la mejor manera y como lo crea conveniente. No me ha exigido ni personas, ni lugares, ni formas”, dijo Silva Meluk, consultado por La Opinión el pasado 3 de abril.