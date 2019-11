Dimayor no cambiará fecha del segundo partido de la final América - Junior

El presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, Jorge Enrique Vélez García, confirmó que el segundo partido de la final de la Liga Águila II entre América y Junior se jugará el próximo sábado 7 de diciembre a las 5:00 de la tarde en el Pascual Guerrero, como se tenía previsto, a pesar de la solicitud de aplazamiento hecha por la Alcaldía de Cali.

Aunque la Administración Municipal había solicitado en la mañana de este viernes que se moviera la fecha del juego por razones de seguridad, el dirigente aseguró que no se cambiará la fecha porque el partido “no va a afectar el día de las velitas”.

“El partido se juega el 7 a las 5:00 de la tarde, en eso no vamos a cambiar la fecha, es una decisión que hemos tomado. El partido no va a afectar el Día de las Velitas, porque se juega a las 5:00 p. m., no a las 7:00 ni a las 8:00 de la noche; por el contrario, eso lo que hace es unir las familias”, aseguró Vélez a periodistas que le indagaron al respecto.

El secretario de Seguridad de la capital del Valle, Andrés Villamizar, había indicado que solicitarían que se moviera la fecha del cotejo, del sábado 7 de diciembre al domingo 8 de diciembre, por el operativo policial que se requiere desplegar ese día.

“Esto lo haremos por dos motivos: porque el 7 de diciembre es el día de las velitas y es una jornada compleja desde el punto de vista del operativo policial que se requiere, adicionalmente ese día es sábado y consideramos más prudente que la final sea el domingo, de forma que el día siguiente sea hábil y las cosas se facilitan porque la gente se va a descansar más temprano. Esperamos que esto sea de buen recibo, porque nos facilitaría más el control”, afirmó el funcionario.

El funcionario remarcó que para el encuentro final de la Liga Águila se mantendrá el esquema de seguridad que durante los últimos días se ha desplegado en la ciudad, con motivo del paro nacional.