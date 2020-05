Bundesliga será referente para el regreso del fútbol en Colombia: Duque

Varios países europeos, como Alemania, se aprestan para reanudar la temporada futbolística bajo estrictas medidas de seguridad en medio del coronavirus.

En ese sentido, el presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó que el desarrollo de la actividad atlética en Europa servirá como ejemplo sobre qué camino seguir frente al balompié nacional.

Este jueves, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) propuso al Gobierno que les permita a los jugadores reiniciar sus entrenamientos a partir del 25 de mayo.

“Yo dije hace unas semanas que no me iba a poner a especular y a hablar de lo que no sé. Yo soy futbolero a morir. Diría que soy el presidente más futbolero que ha tenido Colombia, porque lo llevo en las venas”, comentó Duque.

“Le dije al ministro de Salud, Fernando Ruiz, que el tema del deporte es muy importante, pero que tocaba tener cuidado porque en el c

aso del fútbol es un deporte de mucho contacto. Hemos visto que la Bundesliga se va a reanudar y eso es un referente. Tenemos que mirar las directrices de Fifa y Conmebol, también ser creativos y buscar esquemas que permitan reanudar el fútbol a puerta cerrada y darle la posibilidad a la ciudadanía de disfrutarlo a través de los medios”, añadió.

El Presidente añadió que la idea es buscar solución rápida.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Salud y mirando las experiencias de otros países. El ministro del deporte, Ernesto Lucena, ha venido hablando con los clubes y con Conmebol. Yo le pedí que mirara muy bien la experiencia de la Bundesliga y que miráramos cómo iban los protocolos con La Liga en España. También, en el Reino Unido y en América Latina. La idea es buscar una solución, pero protegiendo la vida de los jugadores”.