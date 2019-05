El verde paisa arrancará en Barranquilla

A partir del próximo fin de semana y hasta el 2 de junio se disputará una nueva fase de la Liga Águila-1 en busca de los finalistas del primer semestre de 2019.

Millonarios, como líder de la ronda regular, quedó sembrado en el Grupo A y estará acompañado por América, Pasto y Unión Magdalena.

En el B, Cali, cabeza de grupo, enfrentará a Tolima, Nacional y Junior.

La primera fecha, que arrancará el próximo sábado, se disputará de la siguiente manera: América recibirá a Millonarios y Unión al Pasto. En la otra zona el cuadro verdolaga visitará a Junior, mientras los pijaos se medirán en el estadio Manuel Murillo Toro frente al Cali.

Esta será la primera ocasión desde el segundo semestre de 2014 que los finalistas saldrán entre los equipos que mayor cantidad de puntos sumen al final de los seis enfrentamientos. Es un cambio al formato de eliminación directa que reinó desde 2015.

En cuanto a las fechas restantes, se realizarán de la siguiente manera:

Jornada 2: Pasto vs. América, Millos vs. Magdalena, Nacional vs. Tolima, Cali vs. Junior; fecha 3: Pasto vs. Millos, Magdalena vs. América, Nacional vs. Cali, Junior vs. Tolima.

En las tres restantes se invertirá la localía.