Así está la eLiga Dimayor al disputarse los 4 primeros partidos

La primera fecha del grupo A de la eLiga Dimayor #StayandPlay finalizó después de jugar los dos partidos correspondientes con un saldo a favor de Jaguares y Deportivo Cali que pasan a comandar el tablero.

Roger Lemus y Agustín Palavecino lograron sacar los 3 puntos para sus respectivos clubes y colocarse en la parte de arriba de la tabla, según el portal de la Dimayor que promueve el evento desde las consolas con la participación de 20 equipos del rentado, incluyendo al Union Magdalema y el Atlético Huila, equipos descendidos la temporada pasada.

Con cuatro emocionantes partidos se dio inicio a los dos primeros grupos. Coincidencialmente los dos grupos sumaron la misma cantidad de goles: 13. En el B, jugado este domingo, Cristian Bonilla y Rodrigo Ureña, representantes de La Equidad y América de Cali, respectivamente comenzaron de gran manera el torneo.

Resultados y tabla de posiciones después de la completar la primera fecha del Grupo A

Resultados

Grupo A

Jaguares FC 5-Patriotas Boyacá 1

Deportivo Cali 4-Deportes Tolima 3

Grupo B

La Equidad 6-Alianza Petrolera 0

América de Cali 6-Atlético Huila 1

Posiciones

Grupo A

1. Jaguares, 3 puntos

2. Cali, 2

3. Medellin, 0 (sin jugar)

4. Tolima, 0

5. Boyacá, 0

Grupo B

1. Equiad, 3

2. América, 3

3. Nacional (sin jugar), 0

4. Huila, 0

5. Petrolera, 0

Este lunes continuará la eLiga Dimayor con los primeros encuentros del Grupo C, pentagonal que cuenta con Millonarios, Once Caldas, Unión Magdalena y Envigado. El conjunto antioqueño no tendrá actividad en esta fecha.