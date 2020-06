No hay recogebolas, las pelotas se desinfectan con alcohol, los viejos saludos de mano y abrazo desaparecen, incluso los árbitros chocan los pies, y, en el campo, han sido estrictos para impedir que los futbolistas no tengan discusiones por jugadas polémicas. Los cambios continúan: los entrenadores y sus asistentes usan tapabocas, se pide no festejar juntos los goles anotados y los jugadores emergentes se ubican en unos banquillos modificados y con una distancia de dos metros entre ellos. Hasta...