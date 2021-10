Tras el pitazo final en Barranquilla, jugadores, cuerpo técnico y aficionados ya pasaron la página y se concentran en Ecuador, el rival de este jueves en el Metropolitano.

Los resultados de la quinta fecha fueron favorables para Colombia (perdieron los dos que lo superan y los dos que están por debajo de la Tricolor en la tabla de la Eliminatoria), por ello ahora el técnico Reinaldo Rueda y sus dirigidos tendrán que hacer valer su condición de local ante lel grupo de Gustavo Alfaro y sumar los tres puntos.

Estas unidades le representarían a los cafeteros un ascenso en la tabla, pues de ganar, la Tricolor podría terminar la triple jornada Eliminatoria en el tercer lugar.

Los técnicos Luis Fernando Suárez y Santiago Escobar hablaron sobre este encuentro, y las bondades que actualmente tiene Ecuador.

Lo primero que resaltan, es que enfrentar al segundo equipo más goleador de la Eliminatoria, detrás de Brasil, es para Colombia un reto complejo y por ello la selección no puede dar ninguna ventaja.

Escobar, quien ajusta cinco años en el fútbol de ese país, resalta que la posición que ocupa Ecuador en la Eliminatoria demuestra el crecimiento y la evolución que ha tenido la selección.

Reconoce también que será un juego bastante interesante teniendo en cuenta que se enfrentan los equipos dirigidos por dos grandes estrategas.

“Reinaldo y el profesor Alfaro son dos entrenadores inteligentes, que preparan muy bien sus compromisos, por eso es seguro que van a estudiar mucho el rival. Además a los dos equipos les gusta tener el balón y desgastar al contrincante”.

El técnico de Universidad Católica de Ecuador, sostuvo que “Colombia debe tener en cuenta que va a enfrentar un equipo muy atlético, muy físico, que trabaja bien la parte defensiva, que sabe desdoblarse, proponer, que es muy rápido y que tanto sus defensas como volantes y atacantes tienen gol.

Así mismo, resalta que Ecuador viene de jugar en Guayaquil, en una temperatura muy parecida a la de Barranquilla y en el llano de Caracas, y aunque perdió en su visita a Venezuela, el clima y la humedad de Barranquilla no será una ventaja para los dirigidos por Rueda este jueves en el Metropolitano.

“Colombia debe hacer un juego igual de inteligente y táctico que le hizo a Chile, aprovechar el crecimiento que está mostrando en cada fecha el grupo y que defensivamente sigue aumentando su rendimiento, sacando el arco cero para buscar la victoria, porque se necesita asegurar los puntos en casa”, concluyó.

Luis Fernando Suárez por su parte, sostiene que Colombia no puede relajarse porque Ecuador ya no tiene ese pánico escénico de otras épocas, pues cuenta con jugadores en el fútbol internacionales y los locales, vienen de ser campeones de la Copa Sudamericana, lo que les da un plus especial.

“Colombia debe cuidar la velocidad del rival, no se le puede dar espacios y hay que evitar las transiciones, porque Ecuador es muy rápido”, sentenció Suárez.

Ambos entrenadores argumentan que el duelo en Barranquilla será a otro precio, que no se parecerá en nada a lo que pasó en la primera ronda en territorio ecuatoriano, cuando Colombia cayó goleado 6-1.

“La Selección está viviendo un proceso muy positivo con el profe Rueda, no ha perdido y en cada juego se nota un avance, se está consolidando la zona defensiva y eso importante”, resaltó Escobar.

Suárez por su parte, argumenta que, aunque en el trabajo de selecciones a veces no se cuenta con el tiempo necesario, el profe Rueda está haciendo un gran trabajo, demostrando crecimiento en cada jornada y con un equipo compacto, comprometido y dispuesto a hacer en el campo lo que el entrenador les solicita en cada compromiso”.

Otro punto a favor de Rueda, según lo analizado por el técnico de la selección de Costa Rica es que ha probado con nuevos elementos en todas las zonas del campo y estos han dado una respuesta muy positiva, algo que le da un valor agregado a los convocados, pues se han integrado al grupo base de buena manera.

Con ese panorama, Colombia ya piensa en Ecuador, y su duelo de este jueves.