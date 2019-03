Liga Profesional Femenina vive

La Liga Profesional Femenina que había “enterrado” Álvaro González Alzate en la reunión del pasado 6 de marzo, revivió este martes durante la Asamblea General de la Dimayor.

Allí se aprobó una comisión integrada por los clubes América, Huila, Santa Fe y Cortuluá, la Vicepresidencia de la República, Coldeportes, el Ministerio de Trabajo y una representación de las jugadoras, que se encargará de darle viabilidad al certamen de 2019 y que según la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales comenzará en agosto.

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, en diálogo con EL COLOMBIANO manifestó que “hubo total respaldo de la Asamblea en ese sentido” y que la decisión para establecer las fecha quedó en manos de la comisión que encabeza la Vicepresidencia.

“La intención es que no solo se haga por este año, sino que sea sostenible en el tiempo”, apuntó el dirigente, al invitar a la empresa privada a que se vincule al certamen.

Vélez aprovechó la presencia de los delegados del Gobierno para solicitarle que de las regalías de Coljuegos, entidad que maneja las apuestas del juego deportivo en el país y que utiliza los nombres de los 36 clubes afiliados a la Dimayor sin ninguna retribución, se destine una parte solo para la Liga femenina.

También manifestó que es necesario trabajar el tema técnico porque, según él, “tiene que haber calidad en las personas para jugar fútbol profesional femenino”.

Entre las sugerencias que habían hecho ante los dirigentes, contó Oriánica Velásquez, integrante del club Formas Íntimas de Medellín, estaba que el torneo fuera con 8, 10 o 12 equipos bien conformados y no con 25 (la cantidad no asegura la calidad) y que no haya límites de edad. Inclusive, durante la estadía en Bogotá acercaron patrocinadores interesados en apoyar la Liga, cuyos nombres son esperados en la Dimayor.