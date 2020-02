Llamar o no a James, el dilema

Juan José Peláez

Entrenador y analista

“La idea de Queiroz, de no depender de un jugador, está quedando corta. Al equipo le falta mucho juego interior que no debe ser solo de uno o dos integrantes. A James hay que traerlo, no sé si para jugar, lo importante es no desmantelar el equipo. Si viene con alegría y sin exigencias, estupendo”.