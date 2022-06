“Quiero decirle a Felipe Pardo que a mí me paga el Envigado y no el Medellín, y no tiene por qué venirme a increpar porque no pudieron ganarnos. Esto es una competencia y tiene que ser leal”, manifestó el entrenador del equipo naranja, Alberto Suárez, tras el empate entre su equipo y el DIM. El orientador desató la polémica con estas declaraciones y al sugerir que en el equipo rojo querían que se dejara ganar. También cuestionó cualquier posibilidad de amaño.