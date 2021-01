“No es cierto que ya sea el técnico de la Selección”: Rueda

En su primer ciclo, Rueda asumió en Colombia con cuatro fechas jugadas en la Eliminatoria al Mundial de Alemania 2006, y, aunque hizo una destacada actuación y gran suma de puntos, no logró el objetivo y quedó a una unidad de llegar al repechaje. Y como no pudo clasificar cortaron su proceso. Rueda también tuvo la oportunidad de dirigir el seleccionado en todas sus categorías: sub 17, 20, 21 y 23. Muchos de los jugadores de la actual generación fueron formados por él, por lo que su conocimiento es uno de los puntos a favor para su nombramiento al frente de Colombia.