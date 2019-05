“Los abogados hablarán y actuarán”: Óscar Julián

Injuria y calumnia fueron los delitos por lo que el exárbitro Óscar Julián Ruiz denunció a los exjueces Carlos Chávez, Julián Mejía, Hárold Perilla y Javier Reina, quienes en una entrevista de la W Radio en marzo acusaron a Ruiz y a Ímer Machado de supuestos acosos sexuales.

En esa misma entrevista dijeron que el hoy presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien en ese entonces era el presidente de la Comisión Arbitral había sido cómplice de Ruiz y Machado.

Respecto a esa acusación, en una entrevista con este diario, Vélez desafío a los árbitros a que hicieran una denuncia penal si tenían pruebas de eso.

“Las denuncias se hacen por escrito y ¿por qué el señor Hárold Perilla no presentó una copia de la denuncia? A mí nunca me llegó, es un tema especulativo, las cosas penales no se resuelven con la prensa sino en la Fiscalía, a la que le pido que llegue hasta las últimas consecuencias en este tema, porque yo soy muy claro y radical. Para tema de chismes y rumores no me presto”.

Respecto a si él haría una contradenuncia, Vélez manifestó lo siguiente: “A mí no me han afectado el buen nombre, porque hasta acá no hubo denuncia, los temas penales en la Fiscalía, los chismes en los costureros. ¿Dónde está el acta, la denuncia, dónde la presentó, cuando la radicó? Nada de eso existe”.

El que sí actuó fue Óscar Julián, quien al ser consultado por EL COLOMBIANO ratificó la denuncia que presentó el abogado Mario Iguarán, exfiscal General de la Nación, quien es su apoderado.

“Sí se denunció, tendremos prudencia, los abogados hablarán y actuarán”.

El exárbitro Fifa espera que se haga justicia.