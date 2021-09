Lo más llamativo de las 11 fechas corridas de la Liga Betplay-2 es la crisis de resultados que atraviesa el América de Cali bajo la batuta del técnico Juan Carlos Osorio.

Tras la derrota con Bucaramanga, los diablos rojos están en la casilla 11 con 14 puntos.

A muchos les llama la atención que un entrenador que venía de ganarle en el Mundial de Rusia 2018 al vigente campeón del mundo, Alemania, con la selección mexicana, no encuentre estabilidad con ningún club en el fútbol colombiano. Primero fue en su regreso al Atlético Nacional, y ahora en su debut con América.

Con América ha dirigido 17 partidos, con solo 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas para un rendimiento de 33%.

El exfutbolista Jorge “Patrón” Bermúdez criticó en Espn la labor del técnico risaraldense y lo invitó a volver a sus raíces. “Que aterrice y que vuelva a sus fuentes. Osorio perdió su esencia”, manifestó.

Por su parte, Iván René Valenciano indicó que no es el técnico ideal para el América. “Es un entrenador para selección o un equipo donde tenga abundancia, donde tenga las características de los jugadores para poder plasmar la idea que él tiene y pretende”.

También lo criticó otro referente como Willington Ortiz, quien dijo en una charla con Fútbolred que no sabe qué hacer con el plantel que tiene. “No posee buenos jugadores y con los poquitos que tiene, el técnico se la pasa haciendo bobadas. Él cree que tiene muy buenos futbolistas y que puede hacer cosas diferentes cuando no es así, no son jugadores importantes. Ni con él eran titulares en otros equipos, eran suplentes”