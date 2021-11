En 2015, por única vez, se disputó la Copa América Indígena en Chile. Carlos “El Pibe” Valderrama fue el técnico de Colombia. Después del torneo, el exjugador habló con la directiva del Junior de Barranquilla y les dijo: “Hay un chico wayúu que tiene 18 años y es buenísimo”. Se trataba de Luis Díaz, que hoy es la gran figura de Colombia y uno de los mejores futbolistas en Europa.

Ocho países participaron de ese certamen: Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y México, pero hoy estas comunidades, en todo el continente, se preguntan qué pasó con este evento que les dio visibilidad.

De parte de la Federación Colombiana de Fútbol no hay respuestas al respecto, su presidente, Ramón Jesurún, no sabe por qué no se realizó más....