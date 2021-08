Cuando Juan Fernando Quintero inició en el fútbol hablaba en la cancha con sus gambetas, goles y habilitaciones, pero en la calle era un muchacho tímido. Hoy, con la madurez que le han dado los años y la experiencia, se expresa dentro y fuera del campo de juego con contundencia.

“Terminé un torneo durante 27 días en los que jugamos 9 fechas en China, llegué el día 14 después de 36 horas de viaje, me puse a entrenar con el Medellín, me abrieron las puertas, me preparé y en ningún momento paré. Por eso llego en óptimas condiciones a la Selección y muy contento de estar nuevamente acá para aportar desde afuera o adentro, lo que me toque ayudar”, manifestó el volante.

A sus 28 años se encuentra en su mejor momento y les envió un mensaje a los que dicen que la Liga China no es competitiva.

“Muchos no ven ese fútbol, pero los invito a que lo miren y saquen sus propias conclusiones”, expresó.