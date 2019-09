Rionegro perdió en casa ante Once Caldas

El onceno que orienta Flabio Torres perdió en casa ante Once Caldas 1-2 y salió de los ocho, parcialmente clasificados.

En esta ocasión el conjunto del Oriente Antioqueño que venía de perder como visitante ante Bucaramanga no logró tener la claridad y la tranquilidad para poder remontar el marcador y sumar los tres puntos en su campo.

En una gran jugada individual de Ménder García, el talentoso delantero venció a Luis Delgado, al minuto 21 para darle la ventaja al visitante.

Aunque los paisas trataron de reaccionar y buscar el arco rival, la falta de tranquilidad en el último cuarto del campo los llevó a perder opciones claras de gol.

En otras ocasiones, el arquero visitante, Sergio Román, fue quien salvó a los de Manizales, aumentando más la tensión y ansiedad entre los dirigidos por Torres.

A los 17 minutos de la segunda parte, Mauricio Restrepo se encargo de activar la ilusión, gracias a un tanto de media distancia que dejaba el marcador 1-1.

Rionegro nunca renunció a atacar y fueron varias las opciones que creó, sin que pudieran terminar en el fondo de la red.

De igual forma, se presentaron también dos opciones en las que los locales reclamaron como penal, pero que el central Jhon Hinestroza no sancionó.

Al final del compromiso el técnico Torres se mostró contrariado, por la gran posibilidad de opciones que creó el equipo, y las acciones de gol en contra.

“Vi un partido más inclinado en nuestro campo, buscamos el gol desde el primer minuto, el equipo hizo una presentación de dinámica, de fútbol, de profundidad, pero no pueden ser que nos hagan esos goles que nos marcan y nosotros aprovechemos las opciones que creamos, además me quedan dudas con las opciones de penal que creo que se presentaron y no se señalaron”, dijo Torres.

Ahora el cuadro del Oriente tendrá que prepararse para su visita al Huila, rival directo en el tema del descenso, juego programado para este viernes, 27 de septiembre.

Síntesis

Rionegro 1 - Once Caldas 2

Rionegro: Luis Delgado; Jefferson Mena, Jonathan Lopera, Elacio Córdoba, Álvaro Angulo; Francisco Rodríguez (Giovanni Martínez, 79’), Mauricio Restrepo, Aldo Leao Ramírez; Andrés Rentería (Jacobo Escobar, 86’), Jáder Obrián (Juan Otálvaro, 75’) y Anthony Uribe.

DT: Flabio Torres.

Gol: Mauricio Restrepo (62’)

Once Caldas: Sergio Román; Miguel Nazarit, Diego Peralta, Elvis Mosquera, David Gómez; Sebastián Guzmán, Juan David Rodríguez, Javier Reina (Harlin Suárez, 84’), Marcelino Carreazo (Adrián Estacio, 91’), Kevin Londoño (Johan Carbonero, 63’); Ménder García.

DT: Huberth Bodhert.

Goles: Ménder García (21’) y (72’).