“Si el fútbol lo jugaran máquinas, uno siempre le apostaría a la más costosa, porque se supone que es la mejor. Pero este deporte lo practican seres humanos y uno debe tener en cuenta su estado de ánimo el día del partido, la concentración, la motivación, las indicaciones del técnico. Son factores que no se pueden cuantificar y que inciden en el rendimiento deportivo”, aseguró el técnico tolimense Jorge Luis Bernal.

Para algunos analistas ese dato no es importante a la hora de inclinar la balanza, pero para otros sí es necesario demostrar que Colombia vale lo que cuesta.

Siempre se ha dicho que en el fútbol son once contra once y la diferencia se marca en la cancha. Pero si ponemos en una balanza lo que cuesta el plantel de Colombia frente a la selección chilena, hay una diferencia de 119,2 millones de euros a favor de la Tricolor y eso se debería traducir en el terreno cuando se enfrenten este jueves, desde las 6:00 p.m., por una nueva fecha de la Eliminatoria a Catar 2022.

“Cristiano Ronaldo y Messi han tenido partidos malos, aunque por lo general marcan la diferencia en sus equipos y son superiores a otros jugadores. Así que si Colombia tiene futbolistas más costosos que los chilenos, está obligada a demostrarlo”.

Con él coincide el técnico bogotano Wilson Gutiérrez. “Es cierto que es muy difícil asegurar el rendimiento de un futbolista, pero si yo invierto más para ganar se supone que debo tener una ventaja competitiva, y en este momento Colombia tiene esa ventaja sobre Chile y la obligación de hacerla pesar”.

Costo no es igual a éxito

El exfutbolista Giovanni Hernández, campeón con Colombia de la Copa América 2001, manifestó que el fútbol es un deporte colectivo así las individualidades marquen diferencia. “Eso no es tenis, ¿cómo medir el valor de un jugador? Es difícil. Esos datos de cuánto vale un equipo sirven solo como referencia y conocimiento de los aficionados, pero eso no te asegura el éxito. Porque entonces siempre ganaría el que más invierte y no es lo que pasa habitualmente en el fútbol. Es un deporte en el que cuentan muchos factores”.

En los últimos compromisos frente a los chilenos, Colombia no ha hecho pesar esa diferencia del costo de los planteles. Hace más de 20 años no vence a los australes como local.

A estas alturas de la Eliminatoria suramericana, hay que sacar ventaja de cualquier fortaleza, porque el combinado patrio tiene un déficit de unidades.

La discusión está abierta, pero la diferencia hay que marcarla este jueves en la cancha del Metropolitano