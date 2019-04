Morelos ofreció disculpas a Rangers

La quinta expulsión de Alfredo Morelos no cayó muy bien en el entrenador y los hinchas del Rangers de Escocia. Por eso, el delantero nacido en Cereté publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se excusa por lo sucedido en el clásico de ese país ante Celtic.

“Me gustaría ofrecer una disculpa a todos los fans, a mis compañeros y cuerpo técnico por lo que pasó en el partido del domingo. Prometo hacer todo lo que está en mi poder para asegurar que nada de eso vuelva a suceder, y para dar al club y a los hinchas todo de mí. Gracias por el apoyo y el afecto que ustedes siempre me han dado”, expresó en su cuenta de Twitter.

Después del partido en el que Rangers perdió 2-1 con Celtic, el técnico Steven Gerrard manifestó que el delantero colombiano, nuevamente expulsado por agredir a un rival, sería multado por el club.

Gerrard indicó a los medios del club que no puede defender más a su jugador después de ser expulsado una y otra vez, en esta ocasión por propinar un codazo a Scott Brown. “Será castigado internamente y seguiremos adelante”, indicó el estratega, quien recalcó que ya ha “sucedido en demasiadas ocasiones y aunque lo he apoyado más que suficiente, no puedo defenderlo más”.

Con la derrota, Rangers es segundo en la Premiership Escocesa con 13 puntos.

Morelos, quien llegó al Rangers en 2017, es el goleador del campeonato con 17 tantos, tres más que Odsonne Edouard del Celtic.

Gracias a sus buenas actuaciones y su cuota goleadora, el delantero fue llamado por el técnico Carlos Queiroz para los partidos amistosos de Colombia ante Japón y Corea del Sur. Con la camiseta tricolor ya acumula 62 minutos.