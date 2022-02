Cuatro partidos bastaron, dos como titular en la Premier League, para que Luis Díaz lograra su primer gol con el Liverpool. El guajiro anotó el tanto con el que se cerró el triunfo 3-1 de su equipo frente al Norwich.

Antes de él, habían marcado dos referentes del fútbol mundial, el senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah, pero el nacido en Barrancas, Guajira, no se quería quedar atrás, por lo que con una perfecta diagonal le marcó el pase a Jordan Henderson para después definir con una sutileza, bañando al portero rival.

Todos sus compañeros fueron a su encuentro para fundirse con él en un abrazo, como una muestra de que se ganó el afecto del plantel. Tal vez por esa inocencia y honestidad de niño de barrio que todavía refleja a sus 25 años.

Además de la anotación, durante el partido, Díaz ocupó la banda izquierda, pero con la libertad de ir por todo el frente de ataque. Tuvo 4 remates, uno de ellos afuera y dos atajados por el portero rival, además del gol. También recibió tres faltas, acertó en 35 pases de 41 que intentó, y cinco de ellos generaron peligro.

Así mismo, colaboró en defensa con una interceptación y una recuperación. Todo ese esfuerzo fue reconocido por la afición que aplaudía cada que él tomaba el balón.

Fue sustituido al minuto 88 para que las más de 50.000 personas que colmaban el estadio se pusieran de pie y el técnico Jürgen Klopp lo recibiera con un abrazo gigante.

“Fue un trabajo duro para él, complicado. Permanecer en el juego muestra su calidad real. Es un talento sobresaliente y realmente bueno. Debería estar feliz”, manifestó el entrenador sobre el colombiano en la rueda de prensa.

En su Twitter, el guajiro se animó a escribir en inglés: “Very happy to score my first goal at my new home (Muy feliz de anotar mi primer gol en mi nueva casa)”.

Su próximo encuentro será ante el Leeds de Marcelo Bielsa, el miércoles a las 2:45 p.m.