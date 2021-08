Al delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, le han vinculado en los últimos días con distintos clubes, entre ellos el PSG y su exequipo el Real Madrid.

El astro habló este martes y aseguró que no puede permitir se siga jugando con su nombre. "Ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas ligas diferentes sin que nadie se preocupe nunca por descubrir la verdad. Rompo mi silencio para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Me mantengo centrado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. Todo lo demás son solo palabras", señaló Ronaldo a través de su cuenta de Instagram.

Unas palabras con las que el internacional...