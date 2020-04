Cuadrado reveló que se probó en Boca Jrs pero no se dieron las cosas

En una entrevista con el Canal RCN, el habilidoso volante reveló aspectos inéditos de sus primeros años en el fútbol.

Dijo que estuvo probándose en varios equipos de Argentina, pero ninguno lo recibió. Y si bien fueron golpes duros para él, nunca renunció a su sueño.

“Estuve en Argentina mucho tiempo, no se dieron las cosas; estuve en Tiro Federal, estuve haciendo pruebas en Boca Juniors. Pero no se dieron las cosas, igual me sirvió porque pude tener experiencias, la forma de trabajar en Argentina, todo sirve y cuando va pasando el tiempo, todo lo que va pasando ayuda para bien”, afirmó Cuadrado.

“Diosito estuvo ahí conmigo, siempre era fuerte, aunque las cosas eran difíciles y se me cerraron muchas puertas. Pero como era muy chiquito y flaquito, se hacía difícil, pero siempre tuve en mi cabeza que lo iba a lograr, siempre le pedí a Dios”.

Cuadrado también confesó que su mal paso por el Chelsea inglés lo marcó negativamente, debido a que tenía grandes expectativas, pero por su físico perdió réditos en el club de Londres.