Regreso triunfal

Amor a primera vista

Pasaron ocho años y cuatro meses, desde aquel 26 de mayo de 2013, fecha de su último partido con el Atlético de Madrid frente al Mallorca, para que Falcao volviera a la Liga española por todo lo alto, enamorando de entrada a los aficionados del Rayo con su entrega y sus goles.

Usando la camiseta número 3 como homenaje a su padre, Falcao empezó su camino con el Rayo, dedicando el tanto a su familia. “Estoy muy contento y agradecido con el cuerpo técnico, compañeros y este público que nos ha apoyado. Realmente me han dado mucho ánimo y me he sentido muy a gusto”, dijo Falcao, al finalizar el partido.

El técnico Andoni Iraola por su parte, sostuvo tras

el encuentro que “Falcao tuvo una buena semana de entrenamientos, ha hecho el gol que finiquitaba el partido y hay que seguir todavía trabajando con él porque hay automatismos por ajustar pero la predisposición de él es muy buena”.

En la siguiente fecha en la Liga, el Rayo Vallecano vuelve a ser local, esta vez ante el Cádiz, el domingo 26 de septiembre, a las 11:30 a.m. (hora de Colombia)