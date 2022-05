Frank Fabra, Jorman Campuzano y Sebastián Villa tendrán participación con Boca Juniors esta tarde (2:45 p.m.) ante Tigre, en condición de visitante. El conjunto de los colombianos, que no pasa por su mejor momento de la temporada, viene de vencer 1-0 a Always Ready por Copa Libertadores, en La Paz, y requiere de una victoria para asegurarse un cupo a las finales del torneo argentino. Los medios señalan que Villa y Fabra serían titulares en este encuentro, mientras que Campuzano, quien no es muy tenido en cuenta por el entrenador Sebastián Battaglia, empezaría el juego desde el banco.