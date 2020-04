Jackson Martínez piensa ya ponerle fin a su brega

El dolor que siempre despierta a Jackson Martínez entre las tres y cuatro de la mañana es el mejor recuerdo de hasta dónde ha llegado y cuánto ha sacrificado por el fútbol.

Pero con la lucidez con la asumió lesiones y recaídas, y también críticas descarnadas y elogios, el delantero chocoano siente que lo inteligente y justo con su cuerpo y mente es que la lucha en el fútbol concluya pronto y darle paso a una nueva etapa.

Así lo dejó ver el ídolo del DIM en declaraciones que entregó al canal luso Sport TV.

“Tengo que pensar en mi salud. No puedo estar equivocado. Sé que no estoy al cien por cien para dar lo que me gustaría. Pensaré todo hasta final de temporada”, dijo el atacante de 33 años.

Teniendo en cuenta que la reanudación de la temporada en curso aún está en veremos, el colombiano podría haber jugado sus últimos 61 minutos como profesional el 26 de enero, ante Belenenses.

La pesadilla inacabada de Jackson comenzó en noviembre de 2015, con una lesión en el cuello del pie izquierdo, en medio de un partido entre Colombia y Chile por la Eliminatoria. Desde entonces nada fue igual. Su paso por el Atlético de Madrid y luego por el fútbol chino estuvo minado por operaciones, posoperaciones durísimas y recuperaciones interrumpidas por nuevas dolencias.

Bueno, para ser precisos, antes de eso, su pasión y deseo de brillar le habían llevado a tomar la decisión de jugar infiltrado para apoyar a su equipo, el Porto, en medio de una temporada intensa en la que él fue el faro del equipo. Todo eso fue sumando para desencadenar el momento actual.

Pero hasta entonces, el “Chachachá” Jackson, como le dicen, había tocado el cielo, mejor dicho, como dice Pedro Sarmiento, se lo había arrebatado a los que no creyeron en él. “Aún cuando al principio nada le salía y parecía estar más cerca de ser un jugador más que ser el goleador top en Europa que logró ser, había una capacidad en él de crecer que no se ve en todos los futbolistas”, dice Sarmiento.

Son palabras que coinciden con lo que refiere la gran mayoría de personas que compartieron con Jackson y han dado cuenta, en algún momento, del talante del chocoano.

Y contrastan con las palabras sin nombre ni rostro que publicó alguna vez el diario Marca, supuestamente de un jugador del Atlético de Madrid, quien burlonamente dijo: “Jackson creía más en Dios que en sí mismo”.

De todos modos, las provocaciones en su contra rara vez prosperaron. Y Tal vez esa sea la clave de una trayectoria a la que nadie y menos una lesión puede restarle mérito.

“Más allá de sus condiciones futbolísticas, de él hay que destacar su carácter profesional, es decir, ni las críticas de afuera ni las decisiones de los técnicos las tomó nunca como situaciones personales o infortunios, sino como oportunidades de mostrar y mostrarse que siempre podía ir más allá”, reflexiono el técnico Juan José Peláez.

Si decide ponerle fin a su travesía por las canchas, nadie podrá quitarle lo bailao al “Chachachá”.