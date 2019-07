James, entre el riesgo y la apuesta cautelosa

Lo que parecía un asunto resuelto se convirtió en otro novelón, de esos a los que se acostumbró a estar involucrado James Rodríguez cada seis meses. Aunque todo se presumía listo para que el colombiano firmara con Napoli, a falta de un mes para el inicio de competencias y con los clubes europeos en plena pretemporada, el cucuteño se debate entre fichar por el Atlético de Madrid o irse al equipo italiano, en el que lo esperan desde hace un mes.

Mientras a James le restan once días de vacaciones, el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, optó por la indiferencia. Aseguró que ya solo le interesa el colombiano si el Real Madrid lo cede.

Entre tanto, la prensa española asegura que el lunes el Atlético de Madrid desembolsará US$47 millones para tener al volante de 28 años.

La oferta económica, en cuanto a salario, seguramente será jugosa, sea cual sea su decisión. Sin embargo, desde el ángulo de los intereses de la Selección Colombia, es pertinente evaluar cuál de las posibilidades sería más favorable para el progreso futbolístico del “10” de la Tricolor.

Para el exseleccionador nacional, Javier Álvarez, Napoli es la apuesta segura. “Ancelotti (técnico de este conjunto) conoce muy bien cómo explotar las condiciones de James en ataque, y además está dispuesto a adecuar el estilo y el plantel alrededor de él”, sostiene el entrenador antioqueño.

Ni él, ni Miguel Cadavid, estratega que lo tuvo en Envigado, ven al jugador en el Atlético. Salvo que el club madrileño adapte un sistema más propicio para el cucuteño. “En Atlético los volantes deben ser mixtos por la intensidad que acostumbran para recuperar el balón. Entonces la única forma en la que cabe James es que tenga un módulo en el que no se le entreguen tantas responsabilidades defensivas. Él cabe en un 4-4-1-1 o un 4-2-3-1. Pero no encaja en un 4-4-2 ni el 4-3-3”, detalla Cadavid. “Con estos esquemas necesita hacer muchos recorridos para conectar con el balón, y recordemos que él tiene un historial importante de lesiones y es un desgaste que no le favorece”, sentencia.

De todos modos, aunque parezca compleja su adaptación, la expresión futbolística del equipo del Cholo Simeone haría de James un futbolista más completo para los planes del técnico tricolor Carlos Queiroz, quien también se inclina por los mediocampistas mixtos y de alto despliegue.