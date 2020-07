James: ¿víctima de sus errores?

El primero de enero de 2016, un Audi de alta gama aceleraba por las calles de Madrid; el velocímetro mostraba 200 kilómetros por hora y su conductor era James Rodríguez, quien iba tarde a su entrenamiento.

A la policía le pareció sospechoso que ese tipo de vehículo transitara a tal velocidad. Para esta podría tratarse de un robo. Encendieron las sirenas y comenzaron la persecución, pero James no se detuvo, después explicaría que aceleró aún más porque pensó que se trataba de un intento de secuestro. Finalmente, el volante colombiano fue multado con el equivalente a 11.800 dólares.

Sin embargo, la verdadera razón de su afán era que no podía volver a quedarle mal a su equipo. Seis meses antes, por compromisos con la Selección Colombia, no llegó a tiempo a la pretemporada en Australia. Esa fue la primera impresión que se llevó el técnico Rafa Benítez del jugador colombiano. Esa situación tendría su factura en el inicio de la Liga cuando James fue suplente ante el Sporting de Gijón.

Nadie entendía cómo después de una temporada en la que el colombiano participó en 26 goles (13 tantos y 13 asistencias) no era titular. Así que el jugador, envalentonado, publicó el siguiente trino: “Estoy mejor que nunca”.

El entrenador le daría la oportunidad en la segunda fecha y James anotó dos golazos para que la gente le diera la razón, pero vendría otro error: Benítez le recomendó no asistir a un partido amistoso entre Perú y Colombia, pero el volante hizo caso omiso. En ese encuentro sufrió rotura muscular en su muslo izquierdo. Dos meses de baja. En diciembre de 2015, Benítez fue despedido del Real Madrid.

Así que James debía iniciar de la mejor manera con el nuevo técnico, el francés Zinedine Zidane. Por eso aceleró en aquella ocasión por las calles madridistas. Pero la prensa aprovechó ese hecho para publicar fotos y noticias de sus rumbas interminables, sus problemas con Daniela Ospina y supuestos romances con distintas modelos.

Como si fuera poco, en un momento en el que se encontraba en el ojo público decidió renegociar su contrato y pedir casi la misma suma de dinero que ganaba Cristiano Ronaldo.

Desde ese momento, Zidane empezó a preferir otros futbolistas en su posición, lo que llevó incluso a que la mamá de James, Pilar Rubio, publicara un trino en contra de las elecciones de técnico: “Critican a James e Isco, los comparan con Casemiro, no son volantes de marca, entiendan son muy diferentes, en tierra de ciego el tuerto es rey”.

James fue a préstamo al Bayern de Múnich y de nuevo inició de manera brillante su temporada bajo las órdenes de Jupp Heynckes, pero se fue diluyendo y con la llegada de Niko Kovac, entrenador con el que también tuvo desavenencias, la ilusión de fichar con el club alemán terminó.

De regreso al Real Madrid, la situación con Zidane no cambió, y en los más recientes días, prefirió decirle al entrenador que no lo tuviera en cuenta, porque ya no se siente importante.

Ante esta actitud, el argentino Jorge Valdano, quien ejerce como consejero de la presidencia del Real Madrid y en diálogo con el programa El Transistor de la emisora española Onda Cero, manifestó su desilusión.

“Siento que he fracasado con James. Confiaba mucho en la clase y en la categoría de este jugador. Cuando un futbolista de categoría, cada año que pasa, da menos prestaciones que el anterior, es el propio jugador quién debe preguntarse qué pasa”.

Con él coincidió el técnico Juan José Peláez: “El único problema de James es James y el que tiene que recapacitar, cambiar de actitud y trabajar con humildad, sencillez, dedicación y profesionalismo es él. Ojalá que cuando se de cuenta de eso no sea tarde”.

Por su parte, Francisco Maturana, advierte que “Tenemos que partir del hecho que ningún entrenador tira piedras para su casa, y en ese sentido tenemos que estrangular sentimientos y darle la razón a las decisiones del técnico. Los jugadores, son ellos más sus circunstancias, y uno no conoce las de James”.

El técnico Luis Fernando Suárez es claro en que a un estratega nunca se le puede imponer la titularidad de un jugador: “Uno tiene un libre albedrío para poner al que considere. Si Zidane cree que hay otros que rinden mejor y saca resultados positivos, no hay que decir que es él el equivocado”.

Suárez agrega que la desobediencia de no querer hacer parte de las convocatorias, no habla bien de James. “Él es uno más del grupo y eso no le hace bien a nadie”.