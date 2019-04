Juventus y Barcelona quedaron cerca de semifinales

Ajax y Juventus empataron este miércoles a uno, con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 45 y otro de David Neres nada más empezar la segunda parte, en un partido de cuartos de final de la Liga de Campeones que puso en evidencia la calidad de ambos clubes y dejó la eliminatoria totalmente abierta. El equipo holandés, al igual que en el partido de ida con el Real Madrid, mereció más, pero la experiencia del Juventus y su aplomo le permitió conservar un resultado que en principio le es favorable, pero con el que no se podrá relajar si quiere pasar a semifinales.

Ganó Barcelona

No fue el mejor Barcelona, no fue el mejor Manchester United y, en esa igualada, los azulgranas tienen más calidad; de ahí que una combinación Messi-Suárez, unida a un fallo del rival, fuese suficiente para que el Barcelona asaltase Old Trafford (0-1) y cobre ventaja para la vuelta.

Un gol de Luke Shaw (12’) en propia puerta, anulado en principio y validado por el VAR, bastó para que el Barcelona consiguiese la primera victoria de su historia en Old Trafford y para que agrande su favoritismo en estos cuartos de final de la Liga de Campeones.

El partido siguió el curso marcado y remarcado en la previa. Un Barcelona posesivo con la pelota y un United agazapado y firmando desde el primer momento el pacto de no agresión.