El centrocampista colombiano James Rodríguez cumple 29 años en su momento más bajo en el Real Madrid, sin entrar en los planes de Zinedine Zidane en la recta final de la temporada y contando los días para cerrar su etapa en el club.

No hubo regalo para James de Zidane que ya no cuenta con su jugador desde que le pidiese no acudir convocado a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en San Mamés. La etapa del colombiano en el Real Madrid está a días de ver el fin, con el club buscando una salida...