El esquivo camino a la equidad

Catalina Usme Futbolista del América “Es triste y difícil lo que está pasando en el fútbol femenino, teníamos claro que era uno de los primeros que se iba a ver afectado porque es un proyecto nuevo; sin embargo, sé que hay dos clubes que luchan por sostener nuestras condiciones pero no es la realidad: el 98% de los equipos sacaron a sus futbolistas”.

gabriela huertas Futbolista de Santa Fe “Hay que aclarar que Independiente Santa Fe no canceló nuestros contratos, fueron suspendidos. Y tranquilas no estamos, pero no por la decisión del club, sino por saber que aún no hay Liga Femenina, que fue para lo que el equipo nos contrató: representarlo en el campeonato, y eso aún no está claro”.

Katherine garcía Futbolista “El año pasado jugué con DIM pero en este momento estoy sin equipo y no sé si conseguiré uno. Hay muchas jugadoras que aún no han firmado contratos y no tienen cómo sostenerse, eso lo debería analizar la Dimayor y los demás entes para que apoyen a las futbolistas porque se nota una desigualdad de género enorme”.

liliana zapata Dirigente club Formas Íntimas “Hablé con alguien relevante en Conmebol y me manifestó que no tienen ni idea de qué va a suceder este año con el femenino. Hay ansiedad en las jugadoras, y es comprensible, como también lo es la postura de clubes de suspender contratos. Dígame, ¿dónde te pagan un contrato por un trabajo que no tiene fecha?