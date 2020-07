El director del gubernamental Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Eduardo Cerda, afirmó este martes que si la FIFA mantiene la fecha del Mundial Sub-20 femenino, programado del 20 de enero al 6 de febrero del 2021, Panamá no podrá llevar a cabo el evento cuya sede comparte con Costa Rica.

“Si insisten en la fecha, lamentablemente Panamá no podrá participar. La verdad es que no estamos listos para esa fecha. Enero y febrero no sería una fecha apropiada para nosotros”, señaló el funcionario...