¿A Kylian Mbappé le pesa la camiseta del Real Madrid? El astro francés parece tener “la maldición” del crack que no brilla cuando toca

¿Por qué salió Mbappé del PSG?

Ahora el Mundo señala al francés. ¿El Talón de Aquiles de Mbappé era PSG o es él mismo? Todo apunta a lo segundo. Para el futbolista francés, joven de 26 años, la presión es algo “normal”. Convive con ella desde que era un adolescente de 17 y, junto a Falcao García, mostró un nivel excepcional en el Mónaco de Francia. En ese momento pensaron en ficharlo para el Madrid, pero rechazó: sentía que era muy joven, no tenía espacio en el cuadro blanco. Se fue a París. En su ciudad ganó todo: el Mundial del 2018, los torneos nacionales. Pero no la Champions. Nisiquiera cuando tenía a Messi y Neymar como compañeros alcanzó la gloria. Después de que se fueron todo empezó a girar entorno a él, que ya no quería estar más en Saint Germain. Pero los árabes lo convencieron: se quedó, mas no llegó a la gloria.

Él siempre buscó irse. No quería estar más en su casa. Su mente le decía que el mundo, la gloria, estaba en España. Creía que, solo con llegar al Madrid, sería el nuevo Cristiano Ronaldo, seguiría los pasos exactos de su ídolo. Pero no. O quizás sí. Anotó 41 goles con el cuadro merengue en su primera temporada. Superó, por ejemplo, al astro portugués en su inicio.

¿A Kylian Mbappé le quedó grande jugar en Real Madrid?

Sin embargo, Mbappé no fue protagonista en momentos importantes. Al inicio del año, por ejemplo, le costó adaptarse. No rindió como se esperaba y, por eso, se dijo que estaba agotado mentalmente, que la presión lo estaba llevando a un estado de tristeza, confusión. Cristiano Ronaldo lo advirtió a inicio de temporada: dijo que tenía que estar fuerte mentalmente porque el Madrid no era el PSG y la gente en España se lo podía “comer vivo”.

Pero con el paso del tiempo pareció adaptarse. Empezó a hacer goles. No obstante, en los duelos definitivos de Champions, con Arsenal, no apareció. Fue un fantasma. ¿En ataque? Poco ¿En defensa? Mucho menos. Entonces revivieron las palabras que Luis Enrique Martínez le dio en una charla antes de un partido en el PSG: “tienes que sacrificarte por el equipo, ser como Michael Jordan, que daba ejemplo y presionaba a los rivales. Tú debes hacer lo mismo”, le dijo. El francés no lo hizo. Ni en PSG, ni en el Madrid. Por eso, después de que los españoles perdieran 4-0 en la semifinal del Mundial de Clubes con los parisinos, lo señalaron de nuevo. Luis Enrique tenía razón cuando dijo que, sin Mbappé, su equipo sería mejor. Además, en redes sociales, circuló un video en el que decía una verdad absoluta.

“No tenemos la filosofía de dejar a Mbappé que haga lo que quiera. Con eso el PSG no conquistó títulos. A los futbolistas se los trata como dioses y ese es el gran problema que tienen. Muchas veces, como marcan tres o cuatro goles, no se les puede decir nada y mucha gente se ofende porque se le dijo algo al crack. Ellos tienen que dar más ejemplo que los otros. Sin embargo, eso no significa que no jueguen mal. Cuando lo hacen, la obligación del técnico es decirles”, manifestó el entrenador español en un documental.

¿Ser “el mejor” le ha pesado a Kylian Mbappé?

Mbappé tiene un talento impresionante. Su habilidad para sacar ventaja en espacios cortos es de admirar. La capacidad que tiene pa definir es impresionante. Todo eso lo vuelve un crack. Para muchos, es candidato a ser el mejor jugador del mundo en los próximos años. Pero le falta algo: defender a partir de presionar.

Xabi Alonso espera que lo consiga en el Madrid. Sin embargo, eso le ha costado y, por ser una estrella, lo señalan como el gran responsable de lo que pasa en Madrid. Antes de su llegada el cuadro blanco jugaba muy bien y el PSG no tanto. Ahora es al contrario. ¿Tiene que ver con un asunto mental? Parece que sí. En el deporte, de acuerdo con el psicólogo Luis Alfonso Sosa, hay una mentalidad fija y otra de crecimiento. La fija la tienen los futbolistas que piensan que solo con su talento basta y, muchas veces, trabajan solo por la fama. La otra es la de aquellos que saben que tienen talento, pero le agregan disciplina, compromiso, voluntad, entrenamiento. Mbappé, al parecer, tiene un poco de las dos, pero le cuesta mucho el sacrificio.