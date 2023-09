El astro brasileño Neymar aseguró que, al igual que su amigo Lionel Messi, “vivió un infierno” en el París Saint-Germain, equipo del que se despidió el mes pasado para emigrar al fútbol saudí.

El 10 brasilero dijo en una entrevista con el programa Esporte Espetacular, de la TV brasileña Globo, que se puso “muy feliz” por el campeonato del mundo Qatar-2022 conquistado por Messi con Argentina, pero al mismo tiempo contrariado por la realidad de su amigo en el equipo parisino, donde fueron compañeros hasta junio.

“(Messi) Él vivió las dos caras de la moneda. Fue al cielo con Argentina, ganó todo los últimos años, y con el París vivió un infierno, nosotros vivimos un infierno, tanto él como yo”, aseguró ‘Ney’.

La estrella brasileña, de 31 años, presentado hace dos semanas en el Al-Hilal de Arabia Saudita tras seis temporadas en el PSG, fue abucheado en ocasiones por los aficionados parisinos en el Parque de los Príncipes.

“Nos enojamos, porque no estábamos ahí porque sí, estábamos para dar lo mejor, ser campeón, por eso volvimos a jugar juntos, nos unimos para hacer historia”, añadió Neymar, quien antes del PSG había sido compañero del argentino —actualmente en el Inter de Miami— en el Barcelona.

“Infelizmente, no lo conseguimos”, agregó.

También dijo que así como el fútbol fue justo con Messi al darle un mundial tras el mal momento en Francia, espera que a él también le toque el turno de levantar la Copa del Mundo.

“Obviamente espero que algún día pueda lograr mi mayor sueño que es ganar el Mundial, eso es obvio, pero a veces eso no sucede. Tuvimos a un jugador en Brasil que es un ídolo máximo, uno de los nombres más importantes en la historia del país, que es Zico, y no tiene una Copa del Mundo. Eso no justifica la calidad y don que tenía, eso a mí me queda igual”, explicó.

En la entrevista, Neymar también habló de su amigo y compatriota Vinicius Jr, quien ha sufrido varios actos de racismo en diferentes estadios de España, donde juega para el Real Madrid.

“Es triste, es triste, muy triste ver a un amigo pasar por esto. No sólo un amigo, sino todas las personas que han pasado por esto y pasan por esto a diario. Yo he pasado por eso y siempre he tratado de tomarlo muy a la ligera, eso le digo a Vini”, dijo.