“Si no te acuestas con él, no juegas”: grave denuncia de las jugadoras de la selección de Zambia sobre su técnico El diario The Guardian destapó un escándalo de acoso sexual en el equipo femenino de Zambia.

En la imagen, jugadora del equipo de Zambia, Rachael Kundananji wakulekafye. FOTO Twitter @Copper_Queens