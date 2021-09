El director técnico Andoni Iraola confirmó a Falcao García entre los convocados del Rayo Vallecano para el duelo de hoy (7:00 a.m.) ante Getafe. El Tigre está en buena forma.



En el juego Everton-Aston Villa, este sábado a las 11:30 a.m., se espera la actuación de Yerry Mina. Tampoco hay certeza de la presencia de James.



Cristiano suma 3 goles en 2 partidos tras su regreso al Manchester United. Mañana (8:00 a.m.) se enfrenta al West Ham por la Liga inglesa tras caer en Champiosn con Young Boys.



Ante Lyon, este domingo (1:145 p.m.), Messi buscará marcar su primer gol con el PSG. ¿Funcionará el tridente con Mbappé y Neymar luego de decepcionar ante Brujas?



Duván Zapata visita hoy (1:45 p.m.) con el Atalanta a Salernitana, por la Serie A en Italia. El otro colombiano del club, Luis Muriel, sigue lesionado.