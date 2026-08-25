El equipo de Cristiano Ronaldo destrona al Real Madrid como el más caro del mundo

La diferencia entre ambos es de apenas 2,3 millones de dólares, pero el dato resulta llamativo porque confirma hasta dónde ha llegado el poder financiero de los clubes de Arabia Saudita, que en los últimos años han irrumpido con fuerza en el mercado internacional.

El conjunto saudí encabeza la clasificación mundial con una nómina de 494,2 millones de dólares, superando por un margen mínimo al Real Madrid, que aparece segundo con 491,9 millones.

Cuando se habla de los clubes con mayor poder económico del fútbol mundial, los primeros nombres que suelen aparecer son Real Madrid, Manchester City, PSG o Bayern Múnich. Sin embargo, el ranking de las nóminas salariales tiene un líder inesperado: Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo.

Arabia manda la parada

El tercer lugar también pertenece a un equipo saudí. Al-Hilal registra una masa salarial de 433,7 millones de dólares, mientras que el Manchester City aparece cuarto con 384,3 millones.

El Bayern Múnich ocupa la quinta posición con 350,1 millones, seguido por Arsenal, con 318,9 millones; Barcelona, con 306,3 millones; PSG, con 299,7 millones; y Liverpool, con 294,8 millones.

El top 10 lo completa Manchester United, que registra una nómina de 260,2 millones de dólares.

Pero la presencia de Al-Nassr y Al-Hilal en los primeros lugares es quizás el dato que más llama la atención. Dos clubes de Arabia Saudita aparecen por encima de instituciones históricas del fútbol europeo, demostrando que el dinero ya no es una ventaja exclusiva de las grandes ligas del Viejo Continente.

El efecto Cristiano Ronaldo

El liderazgo de Al-Nassr tiene una explicación evidente: Cristiano Ronaldo es la gran figura del proyecto saudí y uno de los futbolistas mejor remunerados del planeta.

La llegada del portugués al fútbol de Arabia Saudita marcó un antes y un después. Su presencia no solo elevó el interés internacional por la liga, sino que también impulsó a los clubes saudíes a buscar otras grandes figuras para fortalecer sus plantillas.

Al-Nassr ha seguido esa estrategia y ha construido una nómina con jugadores de experiencia internacional, buscando competir por los principales títulos del fútbol saudí y aumentar su protagonismo continental.

El resultado se refleja ahora en las cifras: el conjunto amarillo y azul es el club que, según este ranking, más dinero destina a salarios en todo el mundo.

Diferencia mínima con el Real

El dato adquiere todavía más relevancia cuando se compara con el Real Madrid. El club español, considerado durante décadas una de las instituciones deportivas con mayor capacidad económica, aparece segundo con 491,9 millones de dólares.

La distancia es mínima, pero suficiente para colocar a Al-Nassr en la cima de una clasificación dominada históricamente por los grandes clubes europeos. Más atrás aparecen otras potencias. Manchester City registra 384,3 millones, Bayern Múnich 350,1 millones, Arsenal 318,9 millones, Barcelona 306,3 millones, PSG 299,7 millones y Liverpool 294,8 millones.

Es decir, Al-Nassr no solamente supera a un gigante como el Real Madrid, sino que también está muy por encima de varios de los equipos más poderosos de Inglaterra, Alemania, España y Francia.

El nuevo mapa económico

El ranking también sirve para entender cómo ha cambiado el mercado mundial. El fútbol de Arabia Saudita ya no se limita a ofrecer contratos millonarios a algunas estrellas en el final de sus carreras. Los clubes están destinando enormes cantidades de dinero para construir plantillas competitivas y aumentar el nivel de su liga.

La presencia de dos equipos saudíes entre los tres primeros en este listado es una muestra del crecimiento de ese proyecto.

Al-Nassr, además, tiene un objetivo claro: aprovechar el impacto de Cristiano Ronaldo para convertirse en una institución de referencia dentro y fuera de Arabia Saudita.

El club amarillo y azul tiene ahora una presión adicional: una nómina de casi 500 millones de dólares obliga también a responder dentro de la cancha. El dinero permite contratar figuras, pero después son los resultados los que determinan si una inversión de semejante magnitud termina siendo exitosa.

Por ahora, el dato económico ya es contundente. Al-Nassr tiene la nómina salarial más cara del planeta y superó, aunque por un estrecho margen, al Real Madrid.

El fútbol saudí vuelve a enviar así un mensaje al mundo: su poder financiero ya puede competir de tú a tú con los gigantes de Europa.