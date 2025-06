DIM: Alejandro Restrepo destacó la fortaleza mental de Aguerre y de sus delanteros

Tras el partido contra el cuadro de Ibagué, el orientador Restrepo se mostró reflexivo y destacó la fuerza mental de sus jugadores, sobre todo del arquero Aguerre luego de las críticas recibidas por lo sucedido contra el elenco vallecaucano y de sus delanteros, que estaba vez sí mostraron eficacia.

“Más que tranquilos estamos contentos por la actuación grupal, por rendimientos individuales, por hacer tres goles. Hicimos un buen trabajo ante un gran rival que tiene jugadores potentes y rápidos. El equipo presionó, vino a buscar la victoria en una liguilla muy exigente desde lo futbolístico y lo físico y por los rivales que tenemos al frente. Ahora necesitamos recuperarnos porque en cuatro días tenemos una nueva final”, empezó diciendo el estratega y de cara al juego ante Junior este domingo en el Atanasio (6:15 p.m.).

En relación con Aguerre, Restrepo resaltó su liderazgo para asumir responsabilidades y mostrar voluntad para pasar pronto la página amarga. “Destaco su fortaleza mental, él fue el primero que se levantó, obviamente con mucho dolor, pero hizo trabajo con sicología, con él mismo. Creo que hay que destacar, y no solo con él, y es el apoyo de la gente, no soy mucho de redes, pero me comentan nuestros comunicadores que la gente en su mayoría ha apoyado. Es invitar a que en momentos así de dificultad los necesitamos a todos”, indico el timonel, al valorar a la vez el apoyo que contó con sus compañeros.