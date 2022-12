Para ese momento, el Pereira era un equipo que en el papel no prometía mucho. Venía de terminar en la casilla 14 en el todos contra todos del primer semestre y no tenía nombres importantes dentro de su plantilla que pudieran tener el rótulo de figuras. El público de la “Perla del Otún” no esperaba más que una campaña discreta de su equipo.



Pero Restrepo armó un buen plantel. A jugadores experimentados, pero que no pasaban por un buen momento como el delantero Leonardo Castro (hoy goleador de la Liga con 14 tantos), sumó jóvenes como Juan Esteban Peñaloza, Yeiler Góez y Jimer Foly, que estuvieron con él en las divisiones menores de Nacional.

“El profe” instauró su idea de juego en el “Grande Matecaña” y los futbolistas le creyeron. Atacaban con velocidad, eran efectivos de cara al gol y defendían con fuerza. El equipo empezó a funcionar. Restrepo confirmó que es un buen líder y que sabe administrar los pocos elementos que tiene a mano.



Así, remando en contra de todas las posibilidades, fue que el Pereira de Alejandro Restrepo se metió en la final de la Liga Betplay 2022-II en la noche del miércoles, logrando acceder a esa instancia por primera vez en sus 48 años de historia.