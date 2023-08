Uno de ellos es el delantero Alfredo Morelos . El atacante salió del Rangers de Escocia, donde tuvo una destacada actuación a lo largo de cinco temporadas y aún no define su futuro.

En este mercado de fichajes, el futbolista colombiano ha despertado gran interés en los clubes del mundo debido a su costo no tan alto y a su polifuncionalidad para desempeñarse en varias partes del terreno de juego. Debido a esto, varios deportistas cafeteros han cambiado de equipo.

Frente a esta situación, el delantero nacido en Cereté, municipio del departamento de Córdoba, dio a conocer su postura y su deseo para su carrera futbolística. Además, no pierde la ilusión de integrar de nuevo la Selección Colombia.

El atacante suena fuerte para ir al Cruz Azul de México, tras el bajo rendimiento que ha tenido su coterráneo Díber Cambindo, pero es una opción que no considera, por ahora.

Morelos charló con El Meridiano y aseguró: “Dejé en claro que quiero quedarme en Europa y jugar fútbol allí. Actualmente, estamos trabajando para que eso suceda”. La idea del atacante colombiano es llegar a una de las cinco grandes ligas del continente.

De igual manera, reveló que todavía define su futuro y esto preocupó a los aficionados colombianos. “Todavía no tengo nada y no hay nada cercano, pero espero que surja algo interesante. Estoy tranquilo y relajado sobre la situación. He podido pasar mucho tiempo con mi familia para variar”, expresó Alfredo Morales.