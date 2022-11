Las palabras del jugador se dieron después del triunfo 2-1 del DIM sobre Águilas en el duelo que sostuvieron el pasado 22 de noviembre en el Atanasio Girardot.

Cadavid denunció públicamente a Salazar por la forma en que trataba a los jugadores y que los quería intimidar. “No estoy de acuerdo que este señor Fernando Salazar fuera del estadio quiera venir a bravearlo a uno, ¿hasta cuándo?, ¿qué se cree?, ¿cree que estamos en la época de Pablo? Y el escolta dizque yendo a la camioneta a sacar pistola, se está equivocando papi, ¿se cree bandido o qué? ¡No más parcero, no más! No se equivoque que eso no puede ser así, estamos en fútbol en paz”, dijo alterado Cadavid.