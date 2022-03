El futbolista colombiano Andrés “Manga” Escobar entregó su versión de los hechos, luego de ser condenado a 2 años y medio de cárcel por un delito sexual en Islandia, donde se encuentra radicado.

“Me acusan de agresión sexual, algo que no fue así, porque nos encontramos en el centro de la ciudad, comenzamos a conversar, me habló de Colombia, fue una conversación amena, nos agregamos en Instagram y en mi casa pasó lo que puede pasar entre un hombre y una mujer pero con el consentimiento y al otro día me doy cuenta de esta situación”, explicó el futbolista en entrevista con el Vbar de Caracol Radio.

El delantero, quien insiste en su inocencia, entregó otros detalles respecto al caso: “No pasa porque hubo forcejeo o porque es menor de edad, sino porque dice que no recuerda nada. Yo tengo las conversaciones. La policía dice que ella había bebido con los amigos antes, pero no hay pruebas”.