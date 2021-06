Messi lo intentó y en el minuto 69 realizó un tirazo que pegó en un defensor chileno y se fue al tiro de esquina, pero Argentina no se vio claro, desperdició varias opciones y Chile se mantuvo bastante fuerte en defensa.

Un golazo de Lionel Messi de tiro libre no alcanzó a la selección Argentina, que desperdició varias opciones de gol ante una fortalecida selección chilena, y cedió un empate 1-1 este lunes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, en juego correspondiente al primer partido del Grupo A de la Copa América.

Sigue batiendo récords

El 10 del Barcelona se convirtió, con 39 goles, en el máximo anotador de la selección Argentina en partidos por competencias (ya lo era incluyendo amistosos) al superar por uno a Gabriel Batistuta.

De estos 39 tantos, el capitán Albiceleste hizo seis en Mundiales, 23 en las eliminatorias mundialistas y diez en Copas América.

Vargas, por su parte, llegó a los 13 goles con su elenco en partidos de Copas América.

Minutos antes del comienzo del partido, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó un espectáculo audiovisual en homenaje al astro del fútbol argentino Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Messi dijo que a su equipo le "faltó tranquilidad" para ganarle a su rival.

“Cuando estuvimos en ventaja no pudimos tenerla, la cancha mucho no ayudaba. Nos faltó tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que sí hicieron ellos. El penal no lo veo pero cambia el partido", dijo “la Pulga” a la transmisión oficial apenas terminado el encuentro.

"Creo que la jugada del penal y el empate a ellos les dio más tranquilidad que a nosotros. Empezaron a manejar la pelota, nosotros no podíamos tenerla y se complicó el partido", sostuvo Messi.

"Queríamos empezar ganando, era importante empezar con una victoria. Jugamos contra un rival muy difícil, Uruguay también va a ser complicado, son dos partidos muy duros para empezar esta Copa América y por eso queríamos empezar con triunfo”, añadió.

En la próxima jornada, el viernes, Argentina se enfrentará a Uruguay (7:00 p.m.) en el tradicional clásico del Río de la Plata; Chile rivalizará con Bolivia (4:00 p.m.). Paraguay es el otro equipo que integra el Grupo A. Los 4 mejores se clasificarán para los cuartos de final